وزير العدل يحث أعضاء قضايا الدولة الجدد على تحمل المسئولية جهدًا ومثابرًة وعلمًا

كتب إبراهيم قاسم

أدى اليوم الأحد، أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2015 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة ، على أن يتم غدًا الاثنين مراسم حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2016.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة ، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث سيادته الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرًة وعلمًا، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم الأجلاء.

وأشار الوزير إلى إدراك وزارة العدل لأهمية دور الإنسان في عملية التنمية بحسبه أساسها وغايتها، وأن الوزارة تساهم في بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتدريبهم كهدف رئيسي لرفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتقاليد القضائية في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.