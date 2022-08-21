وزير الدفاع الروسى: نستخدم فى أوكرانيا طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال"

وقال شويجو في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية اليوم الأحد، "إن هذه المقاتلة تتمتع بدرجة عالية جدًا من الحماية ضد أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، وتحمل صواريخ قوية جدا جربناها وتعمل ببراعة، مشيرا إلى أنه خلال العملية العسكرية في أوكرنيا استخدمنا صواريخ "كينجال" ثلاث مرات وأظهرت خصائص لا يمتلكها أي صاروخ آخر مماثل في العالم".

في سياق متصل، أعلنت سلطات "دونتسك"، مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بينهم طفل جراء قصف أوكراني.

وذكر المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في "دونتسك" - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية قصفت الإقليم خمسين مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن قذائف من عيار 122 مم غربية الصنع استهدفت مناطق عديدة من الإقليم.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات إقليم لوجانسك مقتل 45 جنديا من القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "في سياق العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات لوجانسك، قتل ما يصل إلى 45 جنديا، فضلا عن تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة وحاملتي مدفعية، وست وحدات من المركبات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطهير أكثر من ستة هكتارات من الأراضي المحررة من المواد المتفجرة والألغام التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بشنيشنويي وزاتيشنوي.