اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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وزيرة الطاقة الأمريكية: نشهد مستوى قياسيًا لإنتاج النفط في 2023

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:00 م
وزيرة الطاقة الأمريكية: نشهد مستوى قياسيًا لإنتاج النفط في 2023 النفط
أ ش أ

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ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجًا قياسيًا للنفط بدءًا من العام المقبل.


وقالت جرانهولم -بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- إن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023 ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ أقل من 12 مليون برميل يوميًا.


وأوضحت أن الإنتاج يتعلق بالعرض والطلب، وعند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم سحب ملايين البراميل من السوق العالمية نظرًا لأن النفط يتم تداوله عالميًا، مؤكدة ضرورة تعويض تلك الكمية المفقودة.


وأضافت أن "إطلاق الرئيس جو بايدن مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية ودعوته لقطاع النفط لزيادة الإنتاج أمران حيويان لخفض أسعار الغاز في جميع أنحاء البلاد".


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