واشنطن بوست: بايدن يضع بصمته على الاقتصاد الأمريكى بعد سلسلة من الانتصارات التشريعية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن بصمة الرئيس الأمريكى جو بايدن على اقتصاد الولايات المتحدة قد بدأت تظهر بعد سلسلة الانتصارات التشريعية الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد عام شهد خللا داخليا للديمقراطيين، وافق الكونجرس خلال الأسابيع القليلة الماضية على مجموعة من التشريعات بشكل مفاجئ، والتى ستساعد على تشكيل جوهر السجل الاقتصادى للرئيس جو بايدن قبل أن يواجه المشرعون الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لعام 2022.

وبالإضافة إلى حزمة الإنقاذ الاقتصادى وقانون البنية التحتية اللذين تم تمريرهما العام الماضى، وافق الكونجرس هذا الشهر وحده أيضا على إجراء بقيمة 280 مليار دولار لتوسيع الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وقانون بقيمة 280 مليار دولار لمواجهة الصعود الاقتصادى فى الصين، وقانون خفض التضخم الذى يركز على معالجة أزمة المناخ والحد من تكاليف الرعاية الصحية ورفع الضرائب على الشركات الكبيرة.

وقالت الصحيفة إن الانتصارات الأخيرة على وجه الخصوص قد حددت بصمة إدارة بايدن على الاقتصاد الأمريكى. حيث تجمع رئاسته بين بعض الملامح التقليدية للسياسات الديمقراطية مثل فرض الضرائب وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، مع تركيز جديد على إنعاش الصناعة المحلية من خلال الاستثمار المستهدف ودعم العمالة الأمريكية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الاحتكارية من خلال التركيز بشكل أكبر على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.

وكانت بداية فترة بايدن الرئاسية قد شهد معارك ضارية حول الظروف الاقتصادية قصيرة المدى، ودافع الرئيس عن خطته للإنقاذ لعام 2021 باعتبار أنها ستؤدى إلى أكبر ازدهار للوظائف فى عام واحد فى التاريخ الأمريكى. بينما هاجم المعارضون نفس السياسة فى ظل تفاقم أسرع ارتفاع فى الأسعار فى أربعة عقود.

ومع ذلك، فإن السلسلة الأخيرة من الانتصارات التشريعية حولت المعركة على سياسات بايدن الاقتصادية إلى معركة حول المسار طويل المدى لقانون الضرائب الوطنى، وقطاع الطاقة وأجزاء هيكلية أخرى من اقتصاد الدولة الأمريكية، على الرغم من أن خطر التضخم لا يزال يهيمن على تلك المناقشات.