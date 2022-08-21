نجاح عملية إصلاح ضيق مرتجع بحوض الكلى وتوسيع الحالب لمريض بمستشفى طيبة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء إصلاح ضيق مرتجع بحوض الكلى وإجراء توسيع الحالب مع تركيب دعامة داخلية بالمنظار، وذلك بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط للعملية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

البداية كانت بحضور المريض إلى مستشفى طيبة التخصصي، يعاني من آلام بالبطن وصعوبة في التبول، وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتبين وجود ضيق مرتجع بحوض الكلى وضيق بالحالب، وتم تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات لإصلاح الضيق المرتجع بحوض الكلى وتوسيع الحالب، وتركيب دعامة داخلية بالمنظار وخرج المريض من المستشفى إلى المنزل بصحة جيدة.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمود مجدي خليل مدرس واستشاري جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، والدكتور أيمن حسانين استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد سعودي استشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من طاقم التمريض شروق سعد شهوان ومحمد سليمان جعفر، حيث يمكن الكشف بعيادة المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر في الأيام من السبت إلى الأربعاء من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 10 مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

فيما كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، دعم كبير فى علاج "مرض الثعلبة" الذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية (Autoimmune diseases)، حيث يقوم الجهاز المناعي بمحاربة بصيلات الشعر، ممّا يؤدي إلى تساقطه من فروة الرأس ومن المناطق المختلفة في الجسم أيضاً.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه تشمل أعراض ثعلبة فروة الرأس ما يلي:- (ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر من واحدة، حيث يتقصف الشعر على فروة الرأس - بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة - شعر متقصف أو ضعيف يتساقط بسهولة - مناطق ضعيفة أو مؤلمة في فروة الرأس، وعند الإصابة بالثعلبة يمكن الكشف بعيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.