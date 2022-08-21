ميناء دمياط تستقبل ناقلة القمح " EYUP" بحمولة 7585 طنا

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط، 7 سفن متنوعة، بينما غادرته 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة (EYUP ) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 م وعرضها 18م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 7585 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح فى إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات وإتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتى تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17187 طنا، تشمل: 8500 طن أسمنت و987 طن رمل و7700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72752 طن تشمل : 3312 طن ابلاكاش و29200 طن ذرة و22099 طن قمح و2100 طن أرز و507 قطن و344 طن خشب زان و45 طن جرارات و7643 طن حديد و6000 طن خردة و7098 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 1502 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 978 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 328 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62641 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 184886 طنا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بحمولة إجمالية 1299 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3764 شاحنة.