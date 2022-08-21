مياه سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المحصلين والقراء الجدد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برنامجا تدريبيا لتأهيل المحصلين والقراء الجدد، الذين تم استلامهم للعمل بعد استيفاء إجراءات التوظيف لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2021 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تدريب المحصلين والقراء الجدد على كيفية التعامل مع العملاء وقيم النزاهة والدورة المستندية واللائحة التجارية الموحدة وكذلك توضيح بنود الفاتورة حتى يتمكنوا من الإجابة على إستفسارات العملاء وكذلك تدريبهم على كيفية قراءة جميع أنواع العدادات.

وأوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب أنه جارى تدريب المحصلين والقراء من خلال مدربين متخصصين بالمجالات التجارية والفنية ودعم النزاهة وأنه يتم تدريب 61 بمركز سوهاج و47 بمركز أخميم و28 بمركز المنشاة وعدد 6 بمركز ساقلته و12 بمركز المراغة و6 بمركز جهينة هذا بالإضافة إلى 19 بمركز طهطا و7 بمركز طما و25 بمركز دار السلام و39 بمركز البلينا و36 بمركز جرجا.