منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية: الاستثمار الزراعى والسياحى أهم أهدافنا

قال أحمد شجيع منسق عام مهرجان المانجو بالإسماعيلية، إن أهداف المهرجان كانت واضحة، من الاستثمار الزراعى والسياحى، موضحاً أن الهدف استقطاب مستوردين جدد، ونسقت وزارة الخارجية، مع سفراء الدول والملحقين التجاريين وكانت لهم زيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن مصر فيها 114 نوع مانجو يزرعون فى مصر من ضمنهم 35 نوعا يتم تصديرهم، منها العويسى والفص والسكرى الأبيض والزبدية والسكرى الأخضر، وغيرها، ويصدر النعومى والصديقة والعويسي.

وأشار منسق عام مهرجان المانجو بالإسماعيلية، إلى أن المساحة 179 ألف فدان البقعة الزراعية المخصصة لزراعة المانجو فى الإسماعيلية، وهى ثلث المساحة المزروعة من المانجو فى مصر.