ملاك الموت.. القبض على ممرضة أرجنتينية متهمة بقتل أطفال حديثى الولادة

كتب فارس البدري

ألقى القبض على ممرضة لقبت بـ"ملاك الموت" في قرطبة بالأرجنتين لصلتها بوفاة طفلين على الأقل، وفقًا للمدعي العام، حيث تم احتجاز الممرضة التي تتعلق بوفاة الأطفال حديثي الولادة الأصحاء الذين تم ولادتهم في المستشفى.

اعتقلت الممرضة بريندا أجويرو، البالغة من العمر 27 عامًا، يوم الجمعة الماضي، بناءً على طلب المدعي العام راؤول غارزون، الذي ينظر في وفاة خمسة أطفال في مستشفى التوليد لحديثي الولادة في قرطبة، التي تقع على بعد 700 كيلومتر شمال غرب بوينس آيرس.

ووفقًا لما نقله موقع "wionews" الإخبارى عن وكالة "فرانس برس"، فإن مصطلح "ملاك الموت" غالبًا ما يستخدم للإشارة إلى الممرضات والمهنيين الطبيين المتهمين والمدانين بقتل المرضى اللذين كان من المفترض أن يساعدوهم، وفى حديث لوسائل الإعلام، كشف غارزون، أن الممرضة متهمة فى واقعة وفاة طفلين، وقد تتهم بقتل ثلاثة أطفال آخرين في انتظار مراجعة سجلاتهم الطبية.



ممرضة

ويعتقد أن وفاة الأطفال نتجت عن جرعة من مادة سامة، بالإضافة إلى أولئك الذين لقوا حتفهم فى ثماني حالات أخرى، وكشف جارزون، عن وجود فائض من البوتاسيوم في أجسام الأطفال حديثي الولادة وأن هذا هو سبب وفاتهم، وأضاف "أن هناك أسبابا للافتراض بأن المشتبه بها هى المسؤول".

فيما قال راؤول أراغون، والد أحد الأطفال المقتولين، لمحطة إذاعية في قرطبة: "لقد دُمرنا كعائلة، كنا نحاول التغلب على ألم موته الطبيعي ونحزن عليه، والآن نعلم أنهم أخذوا ابننا منا وأنهم قتلوه"، وأوضحت التقارير الإعلامية، أن الأطفال ماتوا فى الفترة بين مارس ويونيو، ومع ذلك، لم يتم تسليط الضوء على الأمر حتى قدمت شكوى من قبل جدة طفل توفي في 6 يونيو، وقال غارزون، أيضًا، إن الأطفال المتوفين ولدوا بصحة جيدة، وكانت أمهاتهم بصحة جيدة وقت الولادة.