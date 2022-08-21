مصرع 14 شخصا وإصابة 3 أخرين فى حادث سير غربى روسيا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم، مصرع 14 شخصًا وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير وقع في منطقة أوليانوفسكي غربي روسيا.



وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الحدث نجم عن خروج شاحنة عن مسارها لتدخل الاتجاه المعاكس وتصطدم بحافلة ركاب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وتابعت أنه "وفقاً للبيانات الأولية، لقي 14 شخصاً حتفهم نتيجة الحادث وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى".



وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن 15 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث.



من جانبه.. قال حاكم أوليانوفسكي، أليكسي روسكيخ، إن أربعة أشخاص "ثلاثة رجال وامرأة"، نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، ويتلقون العلاج.



وذكرت خدمات الطوارئ المحلية أنه يعتقد أن من بين الضحايا مواطنين من كازاخستان.