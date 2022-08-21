اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات العارمة شرق أفغانستان

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:18 م
مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات العارمة شرق أفغانستان فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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لقي 10 أشخاص مصرعهم، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة على مناطق شرق أفغانستان، فضلًا عن تدمير منازل وأراض زراعية ونفوق ماشية.


وقال مسؤولون - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - إن فيضانا كبيرا حدث أمس السبت في منطقتي بول إي-علم وخوشي بإقليم لوجار.
وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار عمر منصور، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات أمس. 


وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الدولة لإدارة الكوارث في أفغانستان إلى أن 180 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين نتيجة الكوارث الطبيعية خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من أفغانستان.


وتسببت فيضانات مساء السبت في إقليمي بكتيا وخوست بأفغانستان في خسائر مالية. وأدى الدمار الذي خلفه الفيضان إلى إغلاق طريق "كابول - بكتيا" أمام حركة المرور، كما ألحقت الفيضانات أضرارا بالعديد من مقاطعات البلاد، في الوقت الذي أصدرت فيه إدارة الأرصاد الجوية الأفغانية تحذيرات بشأن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.


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