اليوم السابع
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مصرع مواطن وإصابة 6 فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة فى الفيوم

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:15 م
مصرع مواطن وإصابة 6 فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 6 آخرون فى حادث اصطدام سيارة بعمود بطريق سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة فى طريق سنورس القديم أمام عزبة الأبيض.
 
وانتقلت على الفور أجهزة الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين مصرع مواطن وإصابة 6 آخرينتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

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