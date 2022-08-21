مصرع فتاة صعقا بالكهرباء فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقيت فتاة مصرعها صعقا بالكهرباء بالفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من الوحدة الصحية بإحدى قرى القاسمية بنطاق المركز، بوفاة فتاة صعقا بالكهرباء.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى فتحية.س.أ، 17 سنة، وبرفقتها والدتها ص.ش.م، 63 سنة، والتي ادعت مصرع ابنتها صعقاً بالكهرباء من الغسالة أثناء قيامها بالغسيل.

واشتبهت طبيبة الوحدة الصحية في وجود شبهة جنائية بالواقعة لوجوج آثار تقييد حول القدمين، وآثار الكهرباء حول الكاحل بالكامل، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.