مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين فى حادث بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

لقيت طفلة مصرعها فور وصولها مستشفى جامعة قناة السويس، وأصيب 5 أشخاص آخرين من أسرة واحدة بينهم طفلان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح وغيبوبة نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية -الزقازيق الزراعى" أمام كوبرى شعيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وتم التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة مستشفى الجامعة بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى" أمام كوبرى شعيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة مريم محمد محمد 14عامًا وتوفت فور وصولها المستشفى وإصابة كلا من منى السيد محمد 24عامًا، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم وشقيقتها هبة السيد محمد 18 عامًا مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات بالجسم والطفل أدم محمد على عام واحد مصاب اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وجرح بالراس والطفلة دينا السيد محمد 5 أعوام مصابة باشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وبسمة محمد ندراوى 35 عام مصابة غيبوبة تامة ونزيف من الفم والانف واشتباه كسر بالساعد الايسر وجميعهم مقيمين حى السلام دائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة نفس المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة الطفلة المتوفاة.