اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 05:02 م
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مصرع طبيبة وطفلها وإصابة زوجها و 2 من أبنائها فى انقلاب ملاكي بطريق الزعفرانة

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:07 م
مصرع طبيبة وطفلها وإصابة زوجها و 2 من أبنائها فى انقلاب ملاكي بطريق الزعفرانة انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقيت طبيبة علاج طبيعى وطفلها مصرعهما، وأصيب زوجها واثنين من أولادها، جميعهم مقيمون مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة بالكيلو 80 اتجاه بنى سويف.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة بالكيلو 80 اتجاه بنى سويف.
 
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جمال إسماعيل الجوينى 56 سنة طبيب بشري مصاب بغيبوبة تامة، ونجلته مريم 18 سنة مصابة بسحجات وكدمات وشقيقتها ملك11 عاما مصابة غيبوبة تامة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.
 
فيما نقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق البحر الأحمر هناء فيصل عزازى 52 سنة طبيبة علاج طبيعى ونجلها إبراهيم جمال إسماعيل 10 سنوات جثث هامدة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

 


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