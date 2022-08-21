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مستشار الرئيس الأوكراني ينفي تورط كييف فى مقتل ابنة السياسي الروسي دوجين

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:51 م
مستشار الرئيس الأوكراني ينفي تورط كييف فى مقتل ابنة السياسي الروسي دوجين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكى
وكالات

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نفى مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم، أي صلة لكييف بحادث السيارة الذي أودى بحياة الصحفية الروسية داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف والمحلل السياسي الروسي ألكسندر دوجين، في ضواحي موسكو.


وقال بودولاك- خلال لقاء مع التلفزيون الأوكراني، ردًا على اتهام البعض لبلاده بالوقوف وراء الحادث- "أوكرانيا لا علاقة لها بهذا الأمر"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.


وكان مصدر في سلطات إنفاذ القانون الروسية قد صرح لسبوتنيك، ليلة أمس، بأن النيران اشتعلت في سيارة على طريق سريع في منطقة "أودينتسوفسكي" بضواحي موسكو.


وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل السيارة ناحية السائق.


وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في الحادث، وصدرت أوامر للأجهزة الأمنية بالتعرف على المتورطين والشهود.


يذكر أن اسم دوجينا أدرج على قوائم العقوبات البريطانية، في يوليو الماضي، كما فُرضت عقوبات على والدها من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا في عامي 2014 و2015.


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