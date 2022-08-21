محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69%

سوهاج محمود مقبول

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الثاني أغسطس 2022م للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 90.69% على مستوى الدور الثاني، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 27 ألفا و806 طلاب وطالبات، حضر منهم 25 ألفا و169 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين الحاصلين علي 50% فأكثر 22 ألفا و827 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 90.69%.