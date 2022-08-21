محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروع تطوير قصر الثقافة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة سوهاج"، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ لدعم وتطوير قطاع الثقافة بسوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية، حيث يتم حاليا أعمال تكسير الأرضيات، وتكسيات الحوائط، ونقل المخلفات ونواتج التكسير من الموقع، بالإضافة إلى دراسة العناصر الإنشائية القائمة للمبنى، والتأكد من مطابقته للتصميم الجديد، موجها بالعمل بأقصى طاقة، وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، وضرورة وضع لوحة رقمية توضح البرنامج الزمني والعد التنازلي لتاريخ الانتهاء من المشروع .

يذكر أن مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج يشمل تطوير "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، و واجهات المبني، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".



محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروع تطوير قصر الثقافة



مشروع تطوير قصر الثقافة



قصر ثقافة سوهاج