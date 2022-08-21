محافظ سوهاج يبحث آخر مستجدات العمل بتطوير ورفع كفاءة مدخل المحافظة الشرقى

سوهاج - محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث آخر مستجدات العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور الدكتور طلعت علي أحمد المستشار الهندسي للمحافظة، ومؤمن محمد عبد الحميد مدير مديرية الطرق والنقل بسوهاج، والمهندس عاطف عبد العزيز رئيس جهاز التعمير بسوهاج، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لري سوهاج، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الطريق، على أن تكون الأولوية للانتهاء من المنطقة المجاورة للترعة بطريق الطواحين؛ ثم الانتهاء من تطوير منطقة صينية أخميم، وطريق الطواحين، مؤكدا على الاهتمام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، نظرا لأهمية تلك الطرق بالنسبة لأهالي سوهاج وما تشهده من كثافة مرورية عالية.

ووجه " الفقي " بسرعة إنجاز أعمال الرصف المطلوبة خلال الأسبوع القادم، على أن يتم استكمال المسافة من صينية أخميم حتى المثلث بطول 200 متر، بطبقات الاحلال والأساس خلال 10 أيام، واستئناف أعمال الأسفلت بطريق الطواحين في المسافة من مسجد الخلوة في اتجاه الطواحين بطول 400 متر، وكذلك استئناف أعمال طبقة الأساس بطريق الطواحين الرئيسي وتوسعته بعرض 6 متر، والتنسيق مع مديرية الري للبدء في أعمال التكاسي الحجرية، بعد البدء في المناوبات، ووضع برنامج زمني للانتهاء من تلك الأعمال .

يذكر أن أعمال تطوير المدخل الشرقي لسوهاج تشمل أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقي، وحتى منطقة الخلوة بأخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقي، وكذلك تطوير ورصف المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم العلوي بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين، لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم ـ سوهاج بطول 11 كيلومتر.