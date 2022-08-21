محافظ دمياط تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى مطلع سبتمبر المقبل، للراغبين فى المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن الفئات المستهدف تلتقى مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

واضافت أن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم اختيار افضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.