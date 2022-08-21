اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:48 م
محافظ دمياط تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى مطلع سبتمبر المقبل، للراغبين فى المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث. 
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  إلى أن الفئات المستهدف تلتقى مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى  المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". 
 
واضافت أن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. 
 
وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم اختيار افضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ. 
 
8be3bf8e-d7bb-4acf-95d5-68c3ba92b1d8
 المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية 

 


مؤتمر المناخ

محافظ دمياط

حياة كريمة

أخبار محافظة دمياط

الدكتورة منال عوض

مبادرة رئيس الجمهورية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة