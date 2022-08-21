اليوم السابع
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محافظ دمياط تشهد انطلاق فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:02 ص
محافظ دمياط تشهد انطلاق فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر.. صور فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفلاً فنياً إقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بشارع النيل بالمدينة ضمن فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" وذلك بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وتقام فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة للعام الثانى على التوالى، وقد تضمن الحفل فقرات فنية لعدد من الفرق الفنون الشعبية، وسط تواجد كبير من رواد المدينة.

 

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشكر إلى وزارة الثقافة على حرصها تنفيذ مبادرات عديدة تعمل على إتاحة المحتوى الثقافى وجميع الوان الفنون لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن مهرجان " صيف بلدنا" الذى تنفذه الوزارة برأس البر تحقق من خلاله عدة محاور أهمها تنشيط السياحة الداخلية وإحياء الفنون الشعبية والتراثية والخروج بالألوان المختلفة من الفنون إلى أماكن التجمعات، مشيرة إلى أن تلك الفعالية قد شهدت اقبالا كبيرا من الزائرين خلال فصل الصيف.

 
انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (1)
انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (1)

انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (2)
 الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الفاعليات

 

انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (3)
انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (3)

انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (4)
 مهرجان صيف بلدنا برأس البر (4)

انطلاق فاعليات مهرجان صيف بلدنا برأس البر (5)
 الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

 

 


وزارة الثقافة

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أخبار محافظة دمياط

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