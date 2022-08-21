محافظ بورسعيد يستعرض المشروعات المقترحة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء والذكية

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لاستعراض ومناقشة المشروعات المقترحة لمحافظة بورسعيد ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات مصر، وذلك فى إطار إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنا مع الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا للتنمية المستدامة، والتى تعتبر مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى مما يدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور فريد محرم مستشار المحافظة للحوكمة والشئون المالية، ودكتور محمود حنفى، والدكتورة هبة سليمان منسق الجامعة والجهات المختصة بمحافظة بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد إلى تفاصيل المشروعات المقترحة للتقدم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتى شملت مشروعات خاصة بتطوير الطرق، والاعتماد على الطاقة الشمسية، ومشروعات خاصة بمعالجة محطات الصرف الصحى واستخدامها للزراعة، ومشروعات محطات المعالجة الثلاثية، ومبادرات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بطريقة تكنولوجية تحافظ على البيئة، ومبادرة زراعة الأسطح فى المناطق السكنية، مشروع التحالف الرقمى لمؤسسات المجتمع المدنى، وغيرها.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروعات التى ستقدم ضمن المبادرة يجب أن تليق بمحافظة بورسعيد وخطة التنمية المستدامة التى تشهدها، وسيتم اختيار افضل المشروعات من خلال اللجنة المختصة، ثم عمل دراسة جدوى لها، حتى يتم تقديمها ضمن المبادرة، مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمختصة بالمحافظة، لتقديم عمل مشرف يليق ببورسعيد والدولة المصرية، وأشار إلى أن مختلف المشروعات التى جرت ببورسعيد تحقق معايير البيئة النظيفة، متطرقا للحديث عن المشروعات التى ساهمت فى الارتقاء بمحافظة بورسعيد، سواء فى الجنوب أو الغرب أو الشرق، بالإضافة إلى التوسعات الحالية فى المدن الجديدة ببورسعيد والمناطق الصناعية.

ووجه محافظ بورسعيد بعمل دراسة جدوى وتخطيط للمشروعات بما يعظم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة من بورسعيد، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وتهدف المبادرة بشكل رئيسى إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

وتضم المشروعات المقترحة المدة والتخطيط سواء للمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جدير بالذكر أن المشروعات المطلوب تقدمها للمسابقة يجب أن تكون فى أحد الفئات الست لجميع فئات المشروعات (المكون التالية، شركات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة وتغير المناخ والاستدامة، مبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم الاخضر- المكون التكنولوجى / الذكى – القابلية للتكرار – الأثر) ويضاف معيار تقييم التمكين وتكافؤ الفرص بالنسبة لفئة المشروعات الخاصة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

كما يبدأ تلقى طلبات التقدم على الموقع الالكترونى www.sgg.eg بداية من اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 وحتى يوم 7 سبتمبر 2022.

الحضور بالاجتماع اليوم



الحضور في الاجتماع



بعض الشباب



جانب من العرض



شرح بعض التجارب