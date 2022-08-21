محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية ببرنامج تأهيل 40 سيدة على القيادة والإدارة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات الجلسة الافتتاحية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة على القيادة والإدارة لعدد 40 سيدة من كوادر الصف الثاني بالقطاع الحكومي ، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان" نحو قيادة نسائية فاعلة"، وذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف و نخبة من المحاضرين من الأكاديميين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظ، بجانب حضور الدكتور جمال عبد المطلب بجامعة بني سويف ، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شئون المرأة، لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وفي الجلسة الافتتاحية أكد المحافظ أهمية الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع المصري وأنه على مدار السنوات الثماني الماضية تلاحظ المشاركة الفاعلة للمرأة والدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا ، وظهر بشكل كبير في تبوء المرأة المصرية مناصب قيادية" وزير ، محافظ ، نائب محافظ .."، فضلا عن المشاركة المميزة والتواجد القوي بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها عن حرصه لدعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، والحرص على وجود قيادات نسائية مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية.

وأثنى محافظ بني سويف على دور المجلس القومي للمرأة المحوري في دعم المرأة المصرية، مشيدا بالجهود النوعية التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة والتي تمكنت من تكوين فرق عمل مميزة تتمتع بالقدرة على العمل المتنوع وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريب والتأهيل والتمكين وغيرها من الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030 التي ترعاها قيادة سياسية واعية وحكيمة ، مثمنا دور فرع المجلس بالمحافظة ، حيث يثبت دائما فريق العمل به أنه على قدر المسئولية والدعم لكل الجهود التنموية ببني سويف.

من ناحيتها أعربت نرمين محمود مقررة فرع المجلس عن تقديرها" للمحافظ د.محمد هاني غنيم "ودعمه الكبير لجهود وأنشطة الفرع في مجال خدمة المرأة السويفية وقضاياها المجتمعية ، والعمل على تمكينها في كافة المجالات ، مشيرة إلى أن البرنامج" الذي يستهدف تدريب كوادر الصف الثاني من بعض الجهات الحكومية التى تم ترشيحها من المحافظة من مديريات (الصحة، التعليم ، الزراعة ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، شركة الكهرباء .)على مهارات القيادة والإدارة والتي سبقها تدريب المجموعتين "الأولى والثانية " عام 2021.

وأضافت:سيتم التدريب على الادارة والتخطيط وإدارة الازمات ومهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت والعمل تحت ضغط وكسب التأييد وغيرها من الموضوعات الإدارية المختلفة وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة ، وذلك بالتعاون والشراكة مع أساتذة ومدربين أكاديميين من جامعة بنى سويف.