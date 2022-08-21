محافظ المنيا يشهد زراعة عدد من الأشجار على ترعة سرى باشا

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأحد، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مدينة أبو قرقاص، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة ، وممثلي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية.

وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من المشروعات بقرية بلنصورة، منها أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي، ونقطة الإسعاف والمركز الطبي والذي يقدم 20 خدمة طبية متنوعة طوال الـ 24 ساعة.

كما تفقد المحافظ، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نزلة أسمنت، والتي شملت أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي ومجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي، أعمال الإحلال والتجديد والتطوير لمركز الشباب، ورفع كفاءة المركز الطبي، الإعمال الإنشائية لعدد من العمارات السكنية التابعة لمبادرة "سكن كريم"، أعمال إحلال وتجديد كوبري نزلة أسمنت على ترعة سرى باشا.

وحرص محافظ المنيا، على لقاء عدد من المواطنين خلال جولته، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات "حياة كريمة"، كما وجه المواطنون الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وخلال الجولة، شهد محافظ المنيا، زراعة عدد من الأشجار على ترعة سرى باشا بمركز أبو قرقاص في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

كما وجه المحافظ، بتحرير عدد من المحاضر للمخالفين بالطريق الدائري بمركز المنيا، بسبب تراكمات ومخلفات البناء على الأراضي الزراعية.