محافظ المنيا يستقبل مدير فرع التأمين الصحى لبحث آلية تحسين الخدمات الطبية

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الدكتور محمد رسلان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وذلك لبحث العديد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها أولويات تطوير المنظومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الطبية في المحافظة، حيث حظيت محافظة المنيا بافتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي ولازال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى ، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبحث "القاضي" مع مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الجديد العديد من الموضوعات والقضايا التي تواجه منظومة التأمين الصحي بجميع مراكز المحافظة، للعمل على إيجاد حلول سريع لتلك المشكلات لتقديم خدمات طبية لائقة تخدم جميع فئات المواطنين حرصاً على سلامتهم وصحتهم. كما وجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل في أعمال التطوير والإنشاءات للمستشفيات والمراكز الطبية، بالتوازي مع تقديم الخدمات الطبية اللائقة لجميع فئات المواطنين.