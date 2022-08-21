محافظ القليوبية يفتتح 9 مشروعات بالقناطر الخيرية بتكلفة مليار و460 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة افتتح وتفقد خلالها عددا من المشروعات بمركز ومدينة القناطر الخيرية، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري والطرق بتكلفة بلغت مليار و460 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالمشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية وبمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، وضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد وافتتاح قطاع الصرف الصحي بمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد المرحلة الثانية من محطة معالجة صرف صحي شركس بمدينه القناطر الخيرية، والتي تقع على مساحة 4 أفدنة لرفع طاقتها من 90 ألف م3/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو التوسعات 150 م3/يوم، وتبلغ تكلفتها 67 مليون جنيه، والمساحة الإجمالية للمحطة 36 فدان وبلغت نسبة التنفيذ 90%، كما تم البدء في أعمال المرحلة الثالثة والتي تبلغ طاقتها 40/80 متر3/ يوم.

كما افتتح المحافظ، محطة رفع صرف صحي كفر الحارث بطاقة 6653م3/يوم بتكلفة 15 مليون جنيه، والتي تخدم حوالي 9 آلاف نسمة، كما تم افتتاح محطة رفع صرف صحي كفر سليم بطاقة 6653م3/يوم بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تخدم 15 ألف نسمة، واستكمل الهجان الافتتاحات بافتتاح محطة رفع صرف صحي عرب أبو الغيط بطاقة 5702 م3/يوم بتكلفة 100 مليون جنيه، وتخدم قرى (عرب أبو الغيط وعرب مرة وعرب الديب وعزبة مهدي ومنشأة أبو الغيط)، وكذلك تم افتتاح محطة رفع صرف صحي الوقف بطاقة 5357 م3/يوم بتكلفة 13 مليون جنيه تخدم حوالي 7 آلاف نسمة.

وفي قطاع الطرق تفقد المحافظ، أعمال تغطية ترعة الباسوسية، والتي يبلغ طولها 7 كيلو، حيث تم الانتهاء من تغطية 6.7 كيلو متر ومتبقي 300 متر خرسانة و150 متر حفر بتكلفة 83 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطرق بالقليوبية قد شهد تطوير وتنمية ورصف وإعادة تأهيل 9 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية بقيمة 210 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري حيث تم الانتهاء من:

1- طريق قليوب / شبين القناطر بطول 14 كم (ثلاث قطاعات).

2- طريق خط 13 من بلتان حتى الشرفا بالرياح التوفيقي بطول 15كم.

3- طريق خط 12 من مفارق أجهور حتى أجهور الصغرى بطول 8 كم.

4- طريق مدخل ومخرج مدينة بنها بداية من طريق مصر / إسكندرية الزراعي بجوار كوبري الزقازيق بطول 3كم.

5- طريق الكورنيش باتجاه قرية الرملة بداية من نزلة العاصمي حتى نهاية حدود مدينة بنها مع الوحدة القروية بطحلة مع تطوير الأرصفة بطول 1كم.

وجاري أعمال تنفيذ الطرق الآتية:

1- رصف شارع أحمد عرابي في المسافة من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم.

2- مشروع رصف طريق ميت نما في المسافة من كوبري الشرقاوية حتى الطريق الدائري (مرحلة ثانية) بطول 1.5كم.

3- مشروع تطوير ورصف شارع البطل عبد العزيز من نادي الخانكة بامتداد شارع الجمهورية حتى موقف الأتوبيس بالقلج.

4- مشروع تطوير ورصف نفق الشموت حتى الكنيسة.

بالإضافة إلى تطوير ورصف 3 طرق من خطة الجهاز المركزي للتعمير (كورنيش النيل ـ طريق طراد النيل ببنها ـ شارع فريد ندا).

كما تم تطوير محيط المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وتذليل كافة المعوقات مع كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ أعمال تطوير وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلفة تخطت 150 مليون جنيه، تحملتها شركات البترول، وشاركت المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير، بالإضافة إلى أنه تم حصر الأماكن الفضاء على شارب الترعة بمساحة 22 ألف م2 تقريباً لدراسة استغلالها كمواقف لسيارات تلك الشركات باستثمارات لصالح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 3 ميادين بمدينة بنها وقليوب (ميدان كاميليا ـ ميدان المحطة ـ ميدان وابور الثلج) وسيتم افتتاح ميدان العاشر من رمضان بتكلفة 10.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الصحة تفقد المحافظ مستشفى القناطر الخيرية بتكلفة 283 مليون جنيه وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير، كما تفقد المحافظ مستشفى الحروق بتكلفة 300 مليون جنيه والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وخلال الجولة أبدى المحافظ بعض الملاحظات على البدء بتركيب أعمدة الإنارة داخل المستشفى، لتكون بشكل ديكوري يليق بالشكل العام للمستشفى موجها بالانتهاء من أعمال مدخل المستشفى وأماكن انتظار السيارات داخل المستشفى .

وفي قطاع التعليم تفقد المحافظ، أعمال توسعة لمدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات إنشاء مبنى على مساحة 350 متر2 بتكلفة6 ٦ملايين جنيه، مكون من أرضي وأربع أدوار يشمل 15 فصل، وبذلك يبلغ إجمالي الفصول بالمدرسة 56 فصل، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء بنهاية شهر ديسمبر القادم.

واختتم جولته بتفقد كوبري السكة الحديد كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد (قليوب – منوف – طنطا) وذلك في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه وستصل تكلفته إلى المليار جنيه، بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسي وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وذلك بحضور كل من اللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندسة حنان جمال مدير عام الطرق بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الصحة بالقليوبية .



محافظ القليوبية خلال الجولة



مستشفى القناطر



مستشفى القناطر بعد تطويرها



المحافظ يفتتح عدد من المشروعات



توسعات محطة المياه بالقناطر الخيرية



تفقد مستشفى الحروق



جانب من أعمال التوسعة