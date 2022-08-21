محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وسمنود في جولة صباحية

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له على حرص المحافظة بالمتابعة اليومية للمشروعات الجارية، وذلك من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، بهدف متابعة تقدم نسب الإنجاز وإنهاء المشروعات، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش مدينة المحلة الكبرى، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 متر، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي- سمنود، حيث تابع المحافظ أعمال ردم الترعة الجانبية لتوسعة الطريق.

كما تفقد المحافظ إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 متر بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزه ومتنفس جديد وحضاري لمدينة سمنود إلى جانب كونه محور مروري يساهم في تحقيق السيولة المرورية التي يعاني منها مدخل المدينة.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي إلى الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة ، كما تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة سمنود وأعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر بحي ثان المحلة الكبرى.

وأوضح رحمي أن المحافظة حريصة كل الحرص على إنشاء الكورنيش بمدينتي المحلة وسمنود على غرار كورنيش طنطا، كمحاورمرورية داخل المدينة تساهم في تسيولة الحركة المرورية إلى جانب كونه متنفس ومتنزه حضاري لأهالينا في تلك المدن.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة و رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.