محافظ الإسكندرية: الأحد بدء تقديم المشروعات البيئية على المنصة الإلكترونية

الاسكندرية جاكلين منير

حث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع المواطنين للتقدم بمشروعات بيئية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الحكومة المصرية، وذلك فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن التقديم بالمشروعات يكون من خلال المنصة الإلكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg ) والتى ستبدأ فى العمل بدءا من الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022 ، وسوف يتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022 ، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الالكترونى للمبادرة ، لافتا إلى أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة.

وأشار الشريف، أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون ، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ، مضيفا أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا .

وأوضح المحافظ أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات؟ المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، لافتا أن المنافسة ستتم على مستوى جميع المحافظات لإختيار 18 مشروع فائزًا بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الإستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ الذى سوف تستضيفه مصر