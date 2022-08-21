محافظ أسيوط يعلن استمرار الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بدير درنكة والدير المحرق بالقوصية وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادى كبير مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

وتفقد العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الشركات المنفذة أعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بنهاية طريق حى غرب بمدخل قرية درنكة ، حيث يجرى تطوير المنطقة الاثرية ورفع كافة الاشغالات واكوام الاتربة من جانبى الطريق واضافه مساحات خضراء لاعطاء المكان شكل جمالي بالاضافة الى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة اعلي العيون الاثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط .

كما تابع السكرتير المساعد يرافقه حسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط أعمال التطوير بطريق دير درنكة والتى تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

وأكد اللواء عصام سعد ، أن أعمال التطوير التي يجرى تنفيذها في خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ، لافتاً الى متابعة الوزير الللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية لاعمال التطوير بصفة مستمرة ،بالاضافة الى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومسئولي الإسكان والمقاولون العرب لدفع الأعمال والانتهاء منها بالتنسيق بين كافة الجهات لافتًا إلى أن تطوير نقاط المسار دليل علي احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنساني الذي يمثله خط مسار العائلة المقدسة الذي يقدم صورة مصر كما هي دائمًا في أبهى صورها نموذجًا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم اجمع.

يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بمحطتين من أهم محطات المسار وهما دير السيدة العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي ويضم كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية ويوجد به أقدم كنيسة في العالم دشنها السيد المسيح وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر.



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة



تطوير مسار العائلة المقدسة (3)



تطوير مسار العائلة المقدسة