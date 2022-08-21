محافظ أسيوط يتفقد تمركزات أمنية فى ختام الاحتفال السنوى لدير السيدة العذراء

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددا من التمركزات الأمنية بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك فى ختام احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة وصافح ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين، للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفانى فى العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالٍ ونفيس فى سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه، مشيداً بجهود رجال الشرطة فى ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدى للخارجين عن القانون بكل حسم، مؤكدًا على أننا جميعاً قيادة وجيش وشرطة فى خدمة الوطن، داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الرخاء والتقدم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الامنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات امام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المرورى لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة فى محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

ولفت إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحى وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة فى الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التى تتمتع بها المحافظة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير، خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية وختام احتفال الدير السنوى بصيام العذراء والتى يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس، مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس السيسى الذى أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتى حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.