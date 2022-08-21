محافظ أسيوط: إخماد حريق محدود في بعض المخلفات الورقية بجوار سور دير درنكة

أسيوط-هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بدير العذراء في جبل درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك خلال احتفالات الدير السنوية بختام صورم العذراء، ولم يؤثر الحريق على سير الاحتفال الذى استكمل فعالياته بحضور كافة القيادات الدينية للدير وآلاف الحضور من المواطنين.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية المتمركزة بدير العذراء بدير درنكة، من السيطرة على حريق بعض المخلفات الورقية بجوار سور المبانى السكنية بالدير مساء اليوم، والتى لم تسفر عن أي خسائر، وتم استكمال فعاليات الاحتفال وسط تواجد امنى مكثف من قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف تحسبا لأي طارئ نتيجة الحضور الكبير من المواطنين لاحتفالات الدير السنوية.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم –، أن المواطنين يواصلون الاحتفال داخل الدير وجميع كنائسه، ولا يوجد ما يدعو للقلق، واستقرار الأوضاع، مناشداً جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعاً لإثارة القلق، مؤكدا على تواصله المستمر مع قيادات الدير وطمأنة المواطنين .

فى سياق متصل قال القس فليمون المتحدث الرسمى لإيبارشية أسيوط، إن حريقا محدودا جدا شب اليوم بدير السيدة العذراء في درنكة بأسيوط، بعد انتهاء "دورة السيدة العذراء"، وتمت السيطرة عليه سريعا، لوجود سيارات الدفاع المدنى بالدير طوال فترة الاحتفال.

وقال القمص فليمون المتحدث الرسمى لإيبارشية أسيوط، أن الحريق محدود بالقرب من كنيسة "القربان"، مشيرا إلى أنه يبدو قيام شخص بإلقاء عقب سيجارة مشتعلة فى "سلة قمامة"، أدت للاشتعال فى مجموعة قمامة مجاورة، وتم التعامل سريعا لوجود قوات الدفاع المدنى المتواجدة بالدير والخدمات الأمنية ، وتم اخمادها دون اى خسائر مادية او بشرية.