محافظ أسوان خلال جولته: "أنا مش نازل الشارع علشان مصالح المواطنين تتعطل"

أسوان عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أنا مش نازل أتفقد السوق السياحى علشان المحلات تقفل ، وتتعطل مصالح البائعين والمواطنين ، ولكن للاطمئنان على مدى التزام أصحاب المحلات بخط التنظيم، وعدم التعدى على حرم المظلات الخشبية التى شملها مشروع تطوير السوق السياحى القديم بطول 2400 متر.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ، عندما لاحظ غلق معظم المحلات فى ذروة حركة البيع والشراء ، رافضاً الأسلوب القديم فى إظهار أن كل شىء تمام أمام المسئول.

وخلال جولته الميدانية والتى رافقه الدكتور محمد غنيمة السكرتير العام ، بجانب اللجان المشتركة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان ، وجهاز حماية المستهلك ، وشرطة المرور والمرافق ، والإدارات التموينية ومباحث التموين والبيئة والصحة وغرفة العمليات وأمن المحافظة ، والمتابعة الميدانية ، والمشروعات ، بالإضافة إلى مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المنفذة لأعمال التطوير.

وتفقد أشرف عطية، النقاط الثابتة والتى بدأ تشغيلها اليوم لتكون مسئولة عن منع المخالفات والإشغالات موزعة على 4 قطاعات للسوق ، كما تفقد معرض المشغولات والحرف البيئية فى مدخل السوق ، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتسويق المنتجات اليدوية والتمكين الإقتصادى للمرأة الأسوانية.

وشدد، على أن ذلك يتطلب إلتزام السيدات العارضات بالمساحة والمسافة المحددة لهم ، والحفاظ على الشكل الجمالى لمدخل السوق ، فيما وجه أشرف عطية برفع جميع الإشغالات بشارع الصفوة ، وبجوار عمارات فرق الأمن ، علاوة على الشوارع الجانبية ، مع إستغلال أى مساحات فى إنشاء محلات جديدة بنفس التصميم المعمارى لباقى محلات السوق ، فضلاً عن الإسراع بتركيب المظلات طبقاً للشكل الموحد للمحلات ، وأيضاً سرعة رفع الأسلاك والكابلات الكهربائية العشوائية التى يمكن أن تتسبب فى إندلاع حرائق.

وأكد، أنه لن يتم السماح بأى باعة جائلين أو إشغالات سوى قيام أصحاب المحلات بوضع منتجاتهم فى المسافة المخصصة أمام المحلات دون تجاوز الأعمدة الخشبية وذلك فى مقابل دفع رسوم رمزية.