محافظ أسوان خلال جولته: "أنا مش نازل الشارع علشان مصالح المواطنين تتعطل"

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أنا مش نازل أتفقد السوق السياحى علشان المحلات تقفل ، وتتعطل مصالح البائعين والمواطنين ، ولكن للاطمئنان على مدى التزام أصحاب المحلات بخط التنظيم، وعدم التعدى على حرم المظلات الخشبية التى شملها مشروع تطوير السوق السياحى القديم بطول 2400 متر.
جاء ذلك أثناء جولة المحافظ، عندما لاحظ غلق معظم المحلات فى ذروة حركة البيع والشراء ، رافضاً الأسلوب القديم فى إظهار أن كل شىء تمام أمام المسئول.
وخلال جولته الميدانية والتى رافقه الدكتور محمد غنيمة السكرتير العام ، بجانب اللجان المشتركة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان ، وجهاز حماية المستهلك ، وشرطة المرور والمرافق ، والإدارات التموينية ومباحث التموين والبيئة والصحة وغرفة العمليات وأمن المحافظة ، والمتابعة الميدانية ، والمشروعات ، بالإضافة إلى مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المنفذة لأعمال التطوير.
وتفقد أشرف عطية، النقاط الثابتة والتى بدأ تشغيلها اليوم لتكون مسئولة عن منع المخالفات والإشغالات موزعة على 4 قطاعات للسوق ، كما تفقد معرض المشغولات والحرف البيئية فى مدخل السوق ، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتسويق المنتجات اليدوية والتمكين الإقتصادى للمرأة الأسوانية.
وشدد، على أن ذلك يتطلب إلتزام السيدات العارضات بالمساحة والمسافة المحددة لهم ، والحفاظ على الشكل الجمالى لمدخل السوق ، فيما وجه أشرف عطية برفع جميع الإشغالات بشارع الصفوة ، وبجوار عمارات فرق الأمن ، علاوة على الشوارع الجانبية ، مع إستغلال أى مساحات فى إنشاء محلات جديدة بنفس التصميم المعمارى لباقى محلات السوق ، فضلاً عن الإسراع بتركيب المظلات طبقاً للشكل الموحد للمحلات ، وأيضاً سرعة رفع الأسلاك والكابلات الكهربائية العشوائية التى يمكن أن تتسبب فى إندلاع حرائق.
وأكد، أنه لن يتم السماح بأى باعة جائلين أو إشغالات سوى قيام أصحاب المحلات بوضع منتجاتهم فى المسافة المخصصة أمام المحلات دون تجاوز الأعمدة الخشبية وذلك فى مقابل دفع رسوم رمزية.
فى سياق متصل افتتح أشرف عطية محافظ أسوان، المبنى الجديد لحى شرق الذى يقع على مساحة 225 م2 ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون جنيه حيث سيتم التوسع فيه مستقبلاً ليصل إرتفاعه إلى أرضى ودورين.
رافق المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور محمد غنيمة السكرتير العام ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وأيضاً حمدى محمود رئيس الحى.
وأكد محافظ أسوان، أن المبنى الجديد لحى شرق يستهدف تطوير وتحسين بيئة العمل بالنسبة للعاملين فيه ، وأيضاً للمواطنين المترددين عليه لتوفير كافة الخدمات الجماهيرية لمناطق شرق المدينة.
ووجه ، إلى أهمية تطوير الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمة لأهالى شرق المدينة بما يتوافق مع متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية التنمية الشاملة .
كما استقبل محافظ أسوان بالدور الحيوى والهادف الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى، بجانب الدور المجتمعى فى المشاركة الإيجابية فى القضايا التنموية ومواجهة التحديات القائمة.
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة بفضل تضافر ووحدة أبنائها من المسلمين والأقباط.
وأشار ، إلى أن ذلك يتوازى مع الدعوات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر صحيح الدين بمنهجية علمية تواكب متغيرات العصر وتساهم فى دعم وتقوية التلاحم بين نسيج الوطن الواحد وبث روح التعاون والسلام بين كافة أطياف المجتمع المصرى.
جاء ذلك أثناء إستقبال محافظ أسوان لفضيلة الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الذى تولى مهام عمله خلفاً للشيخ الديب عبد الراضى والذى أشاد المحافظ بأداءه خلال فترة توليه مسئولية المنطقة الأزهرية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها إنشاء
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