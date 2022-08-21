محافظة الغربية تعلن انطلاق مسابقة المشروعات الخضراء الذكية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انطلاق فعاليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف 6 فئات، هي (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

كما أوضح البيان، أنه يستلزم صياغة وتخطيط مشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة فضلا على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير، أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات في تشكيل وعقد لجان المبادرة ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع www.sgg.eg خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، على أن يتم إعلان المشروعات الفائزة من المحافظة منتصف سبتمبر تمهيداً لمشاركة 18 مشروع من كافة المحافظات في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.