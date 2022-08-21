مجهول يقتحم صيدلية ويعتدى على فتاة تعمل فيها بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من جهودهم لضبط شخص مجهول قام بالاعتداء على طالبة بكلية الطب تعمل بصيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من نقطة شرطة المجمع الطبى بالإسماعيلية يفيد بوصول فتاة تدعى فاطمة إبراهيم طالبة بكلية الطب وتعمل بصيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية مصابة باصابات بالراس وحالتها العامة سيئة وتم حجزها بالرعاية المركزة بالمجمع.

ووجه مدير الأمن بسرعة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها وأسبابها والقبض على مرتكبيها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية من جهودهم لسرعة القبض على مرتكب الواقعة والقبض عليه وتقديمه للنيابة العامة.