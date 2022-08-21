اليوم السابع
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مجهول يقتحم صيدلية ويعتدى على فتاة تعمل فيها بالإسماعيلية

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:14 ص
مجهول يقتحم صيدلية ويعتدى على فتاة تعمل فيها بالإسماعيلية اقتحام صيدلية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من جهودهم لضبط شخص مجهول قام بالاعتداء على طالبة بكلية الطب تعمل بصيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية. 

 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من نقطة شرطة المجمع الطبى بالإسماعيلية يفيد بوصول فتاة تدعى فاطمة إبراهيم طالبة بكلية الطب وتعمل بصيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية مصابة باصابات بالراس وحالتها العامة سيئة وتم حجزها بالرعاية المركزة بالمجمع.

 

ووجه مدير الأمن بسرعة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها وأسبابها والقبض على مرتكبيها.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية من جهودهم لسرعة القبض على مرتكب الواقعة والقبض عليه وتقديمه للنيابة العامة. 


الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

المجمع الطبى بالإسماعيلية

مباحث الإسماعيلية



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