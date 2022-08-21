مجدى يعقوب يزور ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة.. اعرف التفاصيل

زار البروفيسور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى والبروفيسور مجدى إسحق جراح العظام العالمى اليوم ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة، والذى افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى فعالياته فى مركز لوجوس بوادى النطرون.

وتحدث الطبيبان الكبيران مع الشباب، كلٌ، عن تجربته الحياتية والمهنية، بصفتهما من أكبر جراحى العالم، وخلصا إلى الكيفية التى يضع بها الإنسان رؤية وهدف لحياته وطرق السعى لتحقيقها.

وعقب الكلمة دار حوار مطول سألهما خلاله الشباب أسئلة عديدة عامة وخاصة.

وفى ختام اللقاء شكرهما قداسة البابا مشيدًا بالقصص الملهمة والخبرات الناجحة التى قدماها للشباب، معربًا عن ثقته فى أنها ستفيدهم فى مستقبل حياتهم.