ما تقولش أعراض خفيفة.. 5 علامات تؤكد إصابتك بأمراض خطيرة.. إنفوجراف

ألا تشعر بالراحة من وقت لآخر هذا أمر طبيعى، ولكن إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة وتتجاهلها لأنها "خفيفة"، فقد تعرض صحتك للخطر.
الإنفوجراف التالى، يوضح خمس علامات تشير إلى أن الأعراض التي تبدو خفيفة قد تكون علامة على شيء خطير، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
5 علامات تؤكد إصابتك بأمراض خطيرة
• الإعياء
قد يكون علامة على الإصابة بـ:
1. مرض السكرى من النوع 2
2. فقر الدم
• ضيق فى التنفس
قد يكون علامة على الإصابة بـأمراض القلب مثل:
1. الذبحة الصدرية
2. النوبات القلبية
3. فشل القلب
• مشاكل النوم
1. يمكن أن ترتبط مشكلات النوم مثل الأرق بـ COVID الطويل
• الحُمى
1- يحذر الخبراء من أن الحمى من الأعراض الشائعة لجدرى القرود
• اليرقان
تحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر وهو من علامات الإصابة بـ:
1- أمراض تليف الكبد
2- التهاب أو تشوهات بخلايا الكبد
3- انسداد القنوات الصفراوية
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