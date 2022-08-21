لو نفسك تلتحق بمجال الإعلام.. تعرف على كلية الإعلام جامعة بنى سويف

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الكلية تضم اقسام الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، مشيرا إلى أن الكلية تعد الثانية من نوعها فى مصر بعد إعلام القاهرة ، والأولى فى صعيد مصر.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى الإعلام أربع سنوات جامعية ، ويتكون العام الجامعى من فصلين دراسيين وفق التقويم الذى تعتمده جامعة بنى سويف ، مشيرا إلى أنه تعتمد الدراسة فى برنامج مرحلة البكالوريوس على نظام الساعات المعتمدة Credit Hours ، والساعة المعتمدة.

وقال الدكتور منصور حسن : يتطلب الحصول درجة البكالوريوس إجتياز ( 132 ) ساعة معتمدة موزعة على السنوات الأربع وثمانية فصول دراسية بمتوسط 33 ساعة معتمدة فى كل عام دراسى ، ويخصص لكل مقرر ثلاث ساعات معتمدة بإجمالى 44 مقرراً دراسياً .

وقال الدكتور منصور حسن: تنقسم الدراسة فى كلية الإعلام إلى مرحلتين ، المرحلة الأولى: مدتها فصلان دراسيان يتلقى فيهما الطالب بعض المقررات العامة ومتطلبات الكلية ومداخل التخصصات فى الأقسام العلمية الثلاثة .

وتابع رئيس الجامعة المرحلة الثانية : مدتها ستة فصول دراسية حيث يبدأ التخصص فى أحد الأقسام الثلاثة ( الصحافة – الاذاعة والتليفزيون – العلاقات العامة والاعلان ) اعتبارا من الفصل الدراسى الثالث ولكل قسم أن يضع الشروط والمقررات المؤهلة للإلتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية بالإضافة إلى قسم اللغة الإنجليزية.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن الكلية تقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدلة بشرط الحصول على. الحد الادنى للقبول بالإضافة إلى النجاح فى اختبارات القدرات التى يتم عقدها من خلال الموقع الرسمى للتنسبق خلال الفترة التى حددها مكتب التنسيق.

وقال رئيس الجامعة، إنه يتم تصنيف طلاب مرحلة البكالوريوس إلى أربعة مستويات طبقا لعدد الساعات المعتمدة حيث يعد المستوى الأول عند التحاق الطالب بالكلية والمستوى الثانى بعد إجتياز الطالب 33 ساعة معتمدة و المستوى الثالث بعد إجتياز الطالب 66 ساعة معتمدة و المستوى الرابع بعد إجتياز الطالب 99 ساعة معتمدة .

وتابع رئيس الجامعة : يسجل الطالب المقررات الدراسية فى بداية كل فصل وفق التقويم المعتمد بكلية الإعلام – جامعة بنى سويف ، والحد الأقصى لنصاب الطالب هو 18 ساعة معتمدة أسبوعياً "ستة مقررات دراسية"، ويجوز زيادة النصاب إلى 21 ساعة أسبوعياً كحد أقصى بقصد تخرج الطالب فى الفصل الدراسى ذاته والحد الأدنى 9 ساعات دراسية.