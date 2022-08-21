لو بتعانى من مستويات منخفضة من الهيموجلوبين.. 5 أطعمة غنية بالحديد

كتبت إيناس البنا

هل تلاحظ في كثير من الأحيان الشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد إعطاء جسمك نومًا مناسبًا؟ يمكن أن يكون هذا عرضًا تحذيريًا لمستويات منخفضة من الهيموجلوبين في الدم.

وفقا لموقع " healthsite"، الحديد موجود في خلايا الدم الحمراء وهو المسؤول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بعض الأعراض الأخرى التي قد تظهر على أجسامنا عند انخفاض مستويات الهيموجلوبين هي - ضيق التنفس ، والصداع ، والضعف الشديد.

الأطعمة لزيادة مستويات الهيموجلوبين

التمر



المُحلي الطبيعي ومن الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الجميع تقريبًا - التمر هي واحدة من تلك الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين لديك تحت السيطرة.

التمر من المصادر الطبيعية للحديد الذي يساعد في زيادة عدد كريات الدم الحمراء التي تحافظ على مستويات الهيموجلوبين تحت السيطرة، يحتوي التمر على الحديد (Fe) وهو ما يكفي لتلبية احتياجات فيتامين C ومركب فيتامين ب وحمض الفوليك اللازمة لصنع خلايا الدم الحمراء.

الزبيب



الزبيب ليس فقط مُحليًا طبيعيًا ولكنه أيضًا مصدر كبير للحديد والنحاس الضروريين لتكوين خلايا الدم الحمراء وزيادة مستويات الهيموجلوبين.

حبوب السمسم



مصدر آخر كبير للحديد ، للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين تحت السيطرة هو بذور السمسم، تُعرف هذه البذور البيضاء أيضًا باسم القرميد الأبيض في الهند. تحتوي بذور السمسم على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ، مثل الحديد والفولات والفلافونويد والنحاس وغيرها من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة مستويات الهيموجلوبين.