لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. ابتعدوا عن تناول 3 أنواع من اللحوم

كتبت ميرفت رشاد

من الطبيعي أن يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم ، إذا ظل مرتفعًا لفترة طويلة ، فقد يؤدي إلى تلف قلبك ويسبب مشاكل صحية أخرى ،على سبيل المثال ، يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد إلى تعريضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، إذا كنت ترغب في تجنب هذه المخاطر ، فمن المهم أن تحافظ على ضغط دمك في نطاق آمن، بصرف النظر عن الأدوية ، هناك طرق أخرى لخفض ضغط الدم ، مثل تحسين تمارينك وكذلك تغيير نظامك الغذائي ، من خلال مراقبة ما تشربه وما تأكله ، فيما يتعلق بأسوأ أنواع اللحوم التي يجب تجنبها لخفض ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



اللحوم الباردة اللحوم الباردة يتم معالجتها بشكل كبير ومليئة بالصوديوم وغالبًا ما تحتوي على نترات الصوديوم الحافظة، النترات مرتبطة بأمراض القلب. الصوديوم الزائد (الملح) مرتبط بارتفاع ضغط الدم، في بحث نشرته Mayo Clinic Proceedings ، كان أولئك الذين استهلكوا النترات أكثر من غيرهم معرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من أولئك الذين استهلكوا كميات أقل، في مقال آخر نُشر في مجلة Nutrients Journal ، أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الكثير من الصوديوم يرتبط بخطر كبير للإصابة بارتفاع ضغط الدم (المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم). وجبات سريعة أوصى خبراء التغذية ، بالابتعاد عن شطائر البرجر بالدجاج المقلي والجبن، فهى مليئة بالصوديوم إلى جانب الدهون والسعرات الحرارية ، وكلها يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم.



هوت دوج الهوت دوج هي لحوم مصنعة بشكل كبير وغنية بالصوديوم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يحتوي الهوت دوج الواحد على 424 ملليجرام من الصوديوم ، أي ما يقرب من 28٪ من المدخول اليومي الموصى به إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، وهو الكثير بالنسبة لقطعة صغيرة من اللحم، بدلاً من ذلك ، إذا كنت تشعر بالحاجة إلى الشواء ، التزم بالهامبرجر ، حيث تحتوي قطعة اللحم البقري المطبوخ على حوالي 78 ملليجرام من الصوديوم.

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو كنت معرضًا لخطر الإصابة به ، فمن الأفضل إبعاد هذه اللحوم عن نظامك الغذائي، لأنه على الرغم من أنها قد تبدو صغيرة الحجم ، إلا أنها تحدث تأثيرًا أكبر مما قد تعتقد.