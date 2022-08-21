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لفتة إنسانية.. الداخلية تخصص أماكن لكبار السن بالجوازات

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:46 ص
لفتة إنسانية.. الداخلية تخصص أماكن لكبار السن بالجوازات الداخلية تساعد كبار السن ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا".

وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

 


الجوازات

الداخلية

الامن الانسان

كبار السن

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