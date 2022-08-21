كوبا تؤكد أول إصابة بجدرى القرود لسائح من إيطاليا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة من مرض جدري القرود في البلاد، بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي حالته "حرجة".

وحسب موقع العين الإخبارى، قالت الوزارة في بيان بثه التليفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد 3 أيام "بحالة حرجة وحياته في خطر".

وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها".

وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر و"زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد"، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القرود.