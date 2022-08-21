اليوم السابع
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كنيسة العذراء بالمنيا تصلى القداس الإلهى على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:44 م
كنيسة العذراء بالمنيا تصلى القداس الإلهى على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين جانب من الصلوات
كتب ـ محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا مكاريوس أسقف شرق المنيا وتوابعها صلاة القداس الإلٰهى من كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية نزلة الفلاحين بمركز المنيا، وذلك على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بالجيزة، والذى راح ضحيته 41 شخصا و 16 مصابا. 

وقرأ الأنبا مكاريوس خلال عظته بالقداس آيات من الإنجيل فصل المعلم يوحنا الرسول التى تحدث فيها عن التضحية والشهادة، مع تراتيل الشمامسة، وبحضور عدد كبير من الأقباط بمحافظات الصعيد. 

وكان قداسة البابا تواضروس، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التي خففت من الألم عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا في الحادث كانوا في وقت صلاة".

الشمامسة

الشمامسة

 

قناة مى سات
 الأنبا مكاريوس 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه ابو سيفين

حريق كنيسه ابو سيفين



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