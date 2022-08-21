قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من القدس وتقتحم عدة أحياء في جنين

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة القدس، واقتحمت عدة أحياء في محافظة جنين.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله الجولاني من حي القرمي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين واقتحمت عدة أحياء منها: "البعاجوة" و"أبو شملة"، بالإضافة إلى أنها شنت حملات تمشيط وسيرت ألياتها وسط ممارسات استفزازية، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة عرابة وقريتي مركة وكفيرت.



وفي السياق.. أعلن نادي الأسير الفلسطيني مواصلة ثلاثة معتقلين إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداريّ، مشيرا إلى أن المعتقل خليل عواودة (40 عاما) يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "أساف هروفيه".



وأوضح نادي الأسير أن الشقيقين أحمد وعدال موسى من بيت لحم يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 15 يوما رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، لافتا إلى أن أحمد نُقل مؤخرا إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ بعد تدهور وضعه الصحيّ، وعدال يقبع في زنازين سجن "عوفر".