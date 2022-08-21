"فى حب المانجو".. سفير كندا بالقاهرة يشارك بحصاد المانجو فى سقارة.. صور

كتب محمد جمال

أمضى لويس دوما سفير كندا فى مصر بصحبة عائلته عطلة نهاية الاسبوع في سقارة لتعلم فن حصاد المانجو، حيث شارك السفير العمال فى موسم حصاد المانجو، وتمكن من حصد العديد من المانجو من أعلى الأشجار، ونشرت السفارة الكندية فى مصر صورا على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا للسفير وهو يلتقط المانجو من أعلى الأشجار.



سفير كندا فى مصر وأحد العمال



سفير كندا فى مصر



محاولات السفيرلحصاد المانجو



المانجو



المانجو جاهز للأكل



المانجو



حصاد المانجو

من ناحية أخرى، استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من سفراء الدول ( نيوزيلندا واندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن وسيريلانكا)، وذلك لحضور مراسم الاحتفال بالمهرجان الأول للمانجو 2022 والذى يقام لأول مرة على أرض المحافظة، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

وأعرب السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان وحفاوة الاستقبال.

وأشار بشارة إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد فى المقام الأول محافظة زراعية لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السودانى، متمنيا للضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والاماكن السياحية وقضاء وقت مميز بالمحافظة.

وتفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وسفراء 7 دول هم نيوزلندا واندونيسيا والفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش والسعودية ونيجيريا وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر معرض مهرجان الإسماعيلية المقام بنادى الجولف التابع لهيئة قناة السويس والذى يستمر لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت.

وخلال الجولة التفقدية استمع المحافظ ومرافقيه إلى شرح من جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بالاسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة عن أنواع المانجو وأسعارها.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة إشارة بدأ المهرجان حيث بدأ الافتتاح بالسلام الوطنى ثم فقرة غنائية للفنان الاسمعالاوى حسن بلبل وغنى للمانجو ومراكز الإسماعيلية وتفاعل معه كل الحضور ثم تم عرض للشباب بالبتيناج والتزحلق يحملون علم مصر وشعار مهرجان الإسماعيلية ثم عرض بموتوسيكلات الرايس.

وانطلق أتوبيس يحمل شعر المهرجان وديفلية المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة القديم، بشارع محمد على حتى الوصول إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6.

واقيم معرض لبيع المانجو الإسماعيلاوى ويستمر لمدة يومين ويقوم المعرض ببيع المانجو بأسعار تنافسية على الأسواق، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المانجو الذى تشتهر به محافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الاسماعيلية والذى يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعه بالمحافظة حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية على ثلث المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية.

وفى كلمته التى ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلى المنصات الإعلامية، مشيرا إلى الدور المهم والملقى على عاتقهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان والمقرر انطلاقه يومى 19 _ 20 من شهر أغسطس الجارى لعام 2022 مؤكدا على دور الإعلام الوطنى الهادف المؤثر لانجاح الفعاليات.وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه منذ بداية توليه قيادة المحافظة الجميلة ومن خلال اللقاءات الرسمية والتى عقدها مع عدد من ممثلى الدول الأجنبية فى مصر.. كان السؤال لماذا لا يتم الترويج بشكل مكثف للمحاصيل الزراعية التى تشتهر بها محافظة الإسماعيلية رغم أنها تحتل مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى التصدير الزراعي.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع، وأميرات الفروالة، وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطى منتجى المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة فى تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو فى الحديقة المفتوحة المجاورة لنادى الجولف فى منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية فى الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومى المهرجان وأكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة فى منطقة الغابة وحى السلام ونادى الفيروز وحديقة الشيخ زايد.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 فى كافة فنادق مصر السياحية فى نفس موعده فى الإسماعيلية.

وتعد محافظة الاسماعيلية الأولى من حيث إنتاج ثمار المانجو، وبدأت حصاد محصول المانجو فى الإسماعيلية أواخر شهر يوليو الماضى وتستمر على ستمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق المصرية توافر جميع انواع المانجو بأسعار مناسبة، مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج إلى الدول العربية والأوروبية.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير المانجو لكافة دور الرعاية والأيتام خلال فترة المهرجان.