فوائد الرضاعة الطبيعية ليكى ولطفلك

كتبت نهير عبد النبى

ينصح الأمهات دائمًا برضاعة الطفل رضاعة طبيعية ويوصي العديد من الخبراء الطبيين، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر دون دخول أي ألبان أخرى حتى بعد إدخال الأطعمة توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر الطفل.

وحسب ما ذكره موقع webmd يعتمد عدد المرات التي يجب أن ترضع فيها طفلك على ما إذا كان طفلك يفضل وجبات صغيرة متكررة أو وجبات أطول، وسوف يتغير هذا مع نمو طفلك، لأن غالبًا ما يرغب المواليد الجدد في الرضاعة كل 2-3 ساعات وبحلول شهرين، الرضاعة كل 3-4 ساعات أمر شائع، وبحلول ستة أشهر، يرضع معظم الأطفال كل 4-5 ساعات.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل

يوفر حليب الأم التغذية المثالية للرضع ويحتوي على مزيج مثالي تقريبًا من الفيتامينات والبروتينات والدهون كل ما يحتاجه طفلك لينمو ويتم توفيرها جميعًا في صورة يسهل هضمها أكثر من حليب الأطفال، ويحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة تساعد طفلك على محاربة الفيروسات والبكتيريا، وتقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة طفلك بالربو أو الحساسية بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى، دون أي تركيبة، يعانون من التهابات الأذن، وأمراض الجهاز التنفسي، ونوبات الإسهال لديهم أيضًا عدد أقل من الاستشفاء ورحلات إلى الطبيب.

وتم ربط الرضاعة الطبيعية بارتفاع درجات الذكاء في مرحلة الطفولة المتأخرة في بعض الدراسات علاوة على ذلك، فإن القرب الجسدي، ولمس الجلد للجلد، والتواصل البصري، كلها تساعد طفلك على الارتباط بك والشعور بالأمان من المرجح أن يكتسب الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية القدر المناسب من الوزن أثناء نموهم بدلاً من زيادة وزنهم

الرضاعة الطبيعية تلعب أيضًا دورًا في الوقاية من SIDS (متلازمة موت الرضع المفاجئ)، يُعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وأنواع معينة من السرطان أيضًا.

فوائد الرضاعة للأم

تحرق الرضاعة الطبيعية سعرات حرارية إضافية ، لذا يمكن أن تساعدك على إنقاص وزن الحمل بشكل أسرع، ويقوم بإفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يساعد الرحم على العودة إلى حجمه الذي كان عليه قبل الحمل وقد يقلل من نزيف الرحم بعد الولادة وهناك فوائد مستمرة للرضاعة الطبيعية بعد عام واحد وحتى عامين خاصة عند الأم، كما أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام .