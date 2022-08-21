اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب 4 ساعات عن مدينة بيلا بكفر الشيخ و6 قرى وتوابعها

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:24 م
غدًا.. قطع مياه الشرب 4 ساعات عن مدينة بيلا بكفر الشيخ و6 قرى وتوابعها انقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، عن قطع المياه، غداً الاثنين، الموافق 22 أغسطس الجاري، عن عدد من المناطق والقرى ببيلا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وأكدت المنطقة، في بيانها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «بيلا - حاذق - إبشان - أبو بدوي - الكوم الطويل - الناصرية - دار السلام»، وتوابع القرى المذكورة.

وتهيب المنطقة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

بيلا

قطع المياه

شركة مياه الشرب

كهرباء كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة