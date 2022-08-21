غدًا.. قطع مياه الشرب 4 ساعات عن مدينة بيلا بكفر الشيخ و6 قرى وتوابعها

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، عن قطع المياه، غداً الاثنين، الموافق 22 أغسطس الجاري، عن عدد من المناطق والقرى ببيلا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وأكدت المنطقة، في بيانها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «بيلا - حاذق - إبشان - أبو بدوي - الكوم الطويل - الناصرية - دار السلام»، وتوابع القرى المذكورة.

وتهيب المنطقة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.