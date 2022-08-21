علماء أمريكيون يطورون آلية جديدة لعلاج فقدان الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر

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اكتشف علماء من جامعة إلينوى فى شيكاغو استراتيجية جديدة قابلة للتطبيق لعلاج مرضى الألزهايمر من خلال زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة من الخلايا الجذعية العصبية فى عملية تُعرَف باسم تكوين الخلايا العصبية.

واستخلص فريق الباحثين هذه النتائج بعدما اكتشفوا أن تقنية زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة لدى الفئران المصابة بمرض الألزهايمر تنقذ عيوب ذاكرة الحيوانات، إذ يمكن لهذه الخلايا العصبية الجديدة أن تندمج فى الدوائر العصبية التى تخزن الذكريات وتستعيد وظيفتها الطبيعية.

وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت أن تكوين الخلايا العصبية ضعيف فى كل من مرضى ألزهايمر وفئران المختبر التى تحمل طفرات جينية مرتبطة بهذا المرض، لا سيما فى منطقة من الدماغ تسمى الحُصين وهى مهمة لاكتساب الذاكرة واستعادتها.

وفى الدراسة الحالية، عزّز الفريق تكوين الخلايا العصبية فى الفئران من خلال التعزيز الجينى لبقاء الخلايا الجذعية العصبية، ووجدوا أن زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة أعادت أداء الحيوانات فى اختبارين مختلفين يقيسان التعرف المكانى والذاكرة السياقية.

وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى توضح أن ضعف تكوين الخلايا العصبية فى الحُصين يلعب دورًا فى عجز الذاكرة المرتبط بمرض الألزهايمر عن طريق تقليل توافر الخلايا العصبية غير الناضجة لتكوين الذاكرة.