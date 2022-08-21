عاطل يعترف بالشروع في قتل عامل لسرقة تروسيكل بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متهم بالشروع في قتل عامل بالبدرشين، أمام رجال المباحث، أنه هدد المجني عليه للاستيلاء على التروسيكل الخاص به، وعندما قاومه المجني عليه اعتدى عليه بسلاح أبيض، وأصابه برقبته وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، كما استمع رجال المباحث لأقوال المصاب، عقب تحسن حالته الصحية، حيث وجه اتهاما للجاني بارتكاب الجريمة، والشروع في قتله.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعتدى عاطل على قائد تروسيكل بمطواة، ما أسفر عن إصابته، لسرقة التروسيكل الذي يقوده بمنطقة البدرشين، وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض قائد تروسيكل للسرقة بالإكراه على يد عاطل، حيث اعتدى المتهم على الضحية في محاولة لسرقة التروسيكل بمنطقة البدرشين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.