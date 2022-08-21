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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان مادتى اللغة الثانية والتربية الوطنية

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان مادتى اللغة الثانية والتربية الوطنية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم الأحد  21 أغسطس 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثانى بمادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد (19533) طالب/طالبة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد (1122) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأنجليزية)، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

التربية والتعليم

امتحان العربى

امتحان العربى للثانوية العامة

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