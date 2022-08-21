اليوم السابع
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طرح استكمال تنفيذ وحدات سكنية وأعمال طرق وزراعات بمدينتى الفشن وقنا الجديدتين

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:19 ص
طرح استكمال تنفيذ وحدات سكنية وأعمال طرق وزراعات بمدينتى الفشن وقنا الجديدتين وحدات سكنية - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه تم طرح استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ عدد 7 عمارات تضم 112 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز نموذج " ب " تشطيب كامل غیر شامل تنسيق الموقع العام بمساحة في حدود " 114م٢ " للوحدة بالمرحلـة الأولى موقع رقم " 2 " بمدينة الفشن الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 
وصرح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، بأنه تم طرح تنفيذ أعمال طرق " المرحلة الثانية " ( أساس – MCO - رابطة أسفلتية ) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية بمدينة قنا الجديدة، وعملية زراعة وتشجير مسطحات خضراء وما عليها من مزروعات لعدد " 106 عمارات " إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 
جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات شروط المناقصات بمقرى جهازى مدينتي ملوي والفشن الجديدتين وقنا الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الفشن

محافظه بنى سويف



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